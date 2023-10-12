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Фінляндія підозрює, що за диверсією на газопроводі стоїть якась держава

Фото: Фінляндія підозрює у диверсії терористичну державу (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Фінляндія припускає, що "державний суб'єкт" був причетний до пошкодження газопроводу і паралельного телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фінляндія, яка проводить розслідування, заявила, що збитки, ймовірно, були викликані "зовнішнім впливом".

"Не можна виключати участь державного суб'єкта в цій дії. Хто за цим стоїть - питання попереднього слідства. Докладніше ми це не коментуємо", - заявив журналістам директор фінської служби безпеки та розвідки Антті Пельттарі.

Раніше фінська влада заявила, що на морському дні поруч із пошкодженим трубопроводом було виявлено "зовнішні сліди" і що вони перевіряли рух суден у цьому районі під час розриву.

Головний слідчий також сказав, що зараз схоже, що збитки були завдані "механічною силою", а не вибухом.

Міністри оборони країн НАТО мають сьогодні обговорити збитки, коли зберуться на другий день зустрічей у Брюсселі. Союзники, зокрема США, вже висловили підтримку Фінляндії та Естонії.

Диверсія на газопроводі

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

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