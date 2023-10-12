Финляндия подозревает, что за диверсией на газопроводе стоит какое-то государство

Финляндия, которая проводит расследование, заявила, что ущерб, вероятно, был вызван "внешним воздействием".

"Нельзя исключать участие государственного субъекта в этом действии. Кто за этим стоит - вопрос предварительного следствия. Более подробно мы это не комментируем", - заявил журналистам директор финской службы безопасности и разведки Антти Пельттари.

Ранее финские власти заявили, что на морском дне рядом с поврежденным трубопроводом были обнаружены "внешние следы" и что они проверяли движение судов в этом районе во время разрыва.

Главный следователь также сказал, что в настоящее время похоже, что ущерб был причинен "механической силой", а не взрывом.

Министры обороны стран НАТО должны сегодня обсудить ущерб, когда соберутся на второй день встреч в Брюсселе. Союзники, в том числе США, уже выразили поддержку Финляндии и Эстонии.

Диверсия на газопроводе

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его с боку".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ Альянса, если диверсия на газопроводе подтвердится.