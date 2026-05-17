UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Фінляндія підіймала винищувачі для пошуку невідомих дронів поблизу РФ

19:54 17.05.2026 Нд
2 хв
Дрони помітили в 30 кілометрах від російського кордону
aimg Костянтин Широкун
Фото: Фінляндія підіймала винищувачі для пошуку невідомих дронів (Getty Images)

Збройні сили та поліція шукали невідомі безпілотники поблизу кордону з Росією. У ході операції навіть задіяли реактивні винищувачі F-18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Читайте також: Фінляндія не збила дрони, які летіли в РФ, і назвала причину

Зазначається, що вночі збройні сили та поліція Фінляндії розшукували безпілотник у Кууканіємі, провінція Лемі, що приблизно за 30 кілометрів від російського кордону.

За словами очевидця, гелікоптер, що летів повільно і низько, просканував місцевість за допомогою прожектора і приземлився на піщаному полі Кууканіємі. Фінські сили оборони підтвердили, що вони мали нічну місію в районі Кууканіємі.

У поліції також додали, що останнім часом надходить чимало повідомлень про помічені дрони та підозрілих людей. Поліцейські виїжджають на місце, щоб перевірити ці повідомлення, і це вже стало їх звичайним обов'язком.

Окрім того, на південному сході Фінляндії та в районі Пірканмаа було помічено винищувачі F/A-18, які займались посиленим спостереженням повітряного простору прикордонного району.

Невідомі дрони у Фінляндії

Нагадаємо, 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Дрон зафіксували над муніципалітетом Віролахті, який межує з Ленінградською областю.

Тип і походження апарата встановити не вдалося. Згодом він залишив повітряний простір країни. Згодом повідомлялось ще про кілька невідомих дронів повітряному просторі країни.

Згодом стало відомо, що Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДрониФінляндіяНАТО