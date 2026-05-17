Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Финляндия поднимала истребители для поиска неизвестных дронов вблизи РФ

19:54 17.05.2026 Вс
2 мин
Дроны заметили в 30 километрах от российской границы
aimg Константин Широкун
Фото: Финляндия поднимала истребители для поиска неизвестных дронов (Getty Images)

Вооруженные силы и полиция искали неизвестные беспилотники вблизи границы с Россией. В ходе операции даже задействовали реактивные истребители F-18.

Отмечается, что ночью вооруженные силы и полиция Финляндии разыскивали беспилотник в Кууканиеми, провинция Леми, что примерно в 30 километрах от российской границы.

По словам очевидца, вертолет, летевший медленно и низко, просканировал местность с помощью прожектора и приземлился на песчаном поле Кууканиеми. Финские силы обороны подтвердили, что они имели ночную миссию в районе Кууканиеми.

В полиции также добавили, что в последнее время поступает немало сообщений о замеченных дронах и подозрительных людях. Полицейские выезжают на место, чтобы проверить эти сообщения, и это уже стало их обычной обязанностью.

Кроме того, на юго-востоке Финляндии и в районе Пирканмаа были замечены истребители F/A-18, которые занимались усиленным наблюдением воздушного пространства пограничного района.

Неизвестные дроны в Финляндии

Напомним, 3 мая неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией. Дрон зафиксировали над муниципалитетом Виролахти, который граничит с Ленинградской областью.

Тип и происхождение аппарата установить не удалось. Впоследствии он покинул воздушное пространство страны. Впоследствии сообщалось еще о нескольких неизвестных дронов в воздушном пространстве страны.

Впоследствии стало известно, что Финляндия не стала перехватывать дроны, которые нарушили ее воздушное пространство, поскольку они находились слишком близко к границе с Россией.

