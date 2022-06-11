Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО

Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила лишь два случая, когда люди не обвинялись в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.
По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.
Напомним, ранее Турция опубликовала официальные требования, без соблюдения которых она будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, турецкая сторона требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена.
Также мы писали, что Турция требует письменных гарантий от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.
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