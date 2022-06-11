Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО

Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила лишь два случая, когда люди не обвинялись в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.

По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.