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Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу до НАТО

Фото: Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу до НАТО (Pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії відмовилася екстрадувати курдів, яких Туреччина вважає терористами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що на початку червня Мін'юст Фінляндії отримав від Туреччини десять запитів щодо екстрадиції представників Робочої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. При цьому Фінляндія задовольнила лише два випадки, коли людей не звинувачували в тероризмі. Обидві справи стосувалися сексуальних злочинів.

За інформацією видання, Туреччина також зажадала від фінської влади екстрадиції людини, засудженої за підпал посольства в Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше Туреччина опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вона блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, турецька сторона вимагає від Швеції припинити підтримувати Робочу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена.

Також ми писали, що Туреччина вимагає письмових гарантій від Фінляндії та Швеції перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.

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