Финляндия осудила запуск поездов по Крымскому мосту

Финляндия осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Финляндии в Twitter.

Финские дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

При этом они распространили заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Крымскому мосту.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Отметим, в понедельник, 23 декабря, Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.