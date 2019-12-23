Фінляндія засудила запуск поїздів по Кримському мосту

Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Фінляндії у Twitter.

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.

Крім того, в нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Зазначимо, у понеділок, 23 грудня, Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.