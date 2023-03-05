Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, - CNN
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, проте цим він може зіграти на руку Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Туреччина не єдина країна, яка блокує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Угорщина також не змогла ратифікувати приєднання скандинавських країн, що ще більше каламутить воду. Однак наразі пріоритетом вважається залучення Туреччини.
І Фінляндія, і Швеція - разом із переважною більшістю союзників по НАТО - хотіли б, щоб країни офіційно приєдналися до альянсу на саміті НАТО 11 липня. Однак на шляху до цього стає реальністю стоїть значна перешкода - Туреччина.
Офіційно президент Туреччини заперечує проти членства Швеції та Фінляндії з, як він стверджує, міркувань безпеки.
"Створений ним образ сильної людини, який досягає результатів для турецького народу, було зруйновано... Зараз у Туреччині багато антизахідних і антикурдських настроїв. Це хороша тема для нього, щоб постукати в барабан, і драматичний розворот лише зробить його вигляд слабшим", - пояснює Гонул Тол з турецької програми Інституту Близького Сходу.
Тол вважає, що є й інші причини, чому Ердоган не хоче засмучувати президента Росії Володимира Путіна.
"Росія стала економічно рятівним кругом для Туреччини після того, як інші країни запровадили санкції за свою діяльність у Сирії, військову співпрацю з Росією та іншу ворожу діяльність... Без російських грошей Ердоган не зміг би підвищити зарплати чи надати фінансову підтримку студентам. Тепер він (Ердоган - ред.) обіцяє масову відбудову після землетрусу. Тому Росія все ще залишається привабливим партнером для Ердогана", - пояснює Тол.
Проте, якщо Швеція та Фінляндія взагалі не приєднаються до альянсу виникає ризик для НАТО та ширшого західного альянсу, і Кремль може використати це в пропагандистських цілях. Якщо це станеться, навіть якщо війна раптово закінчиться, наратив про розділений Захід і надалі залишатиметься тим барабаном, у який можуть бити опоненти НАТО.
Нагадаємо, нещодавно Ердоган провів чергові переговори з Путіним. Обговорили питання війни та миру.
17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.
Проте турецький президент заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.
Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.
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