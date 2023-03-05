Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, - CNN

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, проте цим він може зіграти на руку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Туреччина не єдина країна, яка блокує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Угорщина також не змогла ратифікувати приєднання скандинавських країн, що ще більше каламутить воду. Однак наразі пріоритетом вважається залучення Туреччини.

І Фінляндія, і Швеція - разом із переважною більшістю союзників по НАТО - хотіли б, щоб країни офіційно приєдналися до альянсу на саміті НАТО 11 липня. Однак на шляху до цього стає реальністю стоїть значна перешкода - Туреччина.

Офіційно президент Туреччини заперечує проти членства Швеції та Фінляндії з, як він стверджує, міркувань безпеки.

"Створений ним образ сильної людини, який досягає результатів для турецького народу, було зруйновано... Зараз у Туреччині багато антизахідних і антикурдських настроїв. Це хороша тема для нього, щоб постукати в барабан, і драматичний розворот лише зробить його вигляд слабшим", - пояснює Гонул Тол з турецької програми Інституту Близького Сходу.

Тол вважає, що є й інші причини, чому Ердоган не хоче засмучувати президента Росії Володимира Путіна.

"Росія стала економічно рятівним кругом для Туреччини після того, як інші країни запровадили санкції за свою діяльність у Сирії, військову співпрацю з Росією та іншу ворожу діяльність... Без російських грошей Ердоган не зміг би підвищити зарплати чи надати фінансову підтримку студентам. Тепер він (Ердоган - ред.) обіцяє масову відбудову після землетрусу. Тому Росія все ще залишається привабливим партнером для Ердогана", - пояснює Тол.