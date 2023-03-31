Фінляндія офіційно приєднається до НАТО найближчими днями, - Столтенберг

Він нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Нещодавно Столтенберг привітав президента країни Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав генсек.

Він зазначив, Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство багато дасть НАТО.

За словами Столтенберга, союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх.

Нагадаємо, вчора турецький парламент ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО. 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до Альянсу.

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