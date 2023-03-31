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Фінляндія офіційно приєднається до НАТО найближчими днями, - Столтенберг

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П'ятниця 31 березня 2023 12:08
Фінляндія офіційно приєднається до НАТО найближчими днями, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО найближчими днями. Це стало можливим після того, як Туреччина схвалила заявку країни на вступ до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Він нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Нещодавно Столтенберг привітав президента країни Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав генсек.

Він зазначив, Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство багато дасть НАТО.

За словами Столтенберга, союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх.

Нагадаємо, вчора турецький парламент ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО. 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до Альянсу.

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