Финляндия официально присоединится к НАТО в ближайшие дни, - Столтенберг

Финляндия официально станет 31-м членом НАТО в ближайшие дни. Это стало возможным после того, как Турция приняла заявку страны на вступление в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Недавно Столтенберг поздравил президента страны Саули Нииностио с этим историческим событием.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал генсек.

Он отметил, что у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство многое даст НАТО.

По словам Столтенберга, союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех.

Напомним, вчера турецкий парламент ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО. 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в Альянс.

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