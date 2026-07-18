Фінляндія обмежила судноплавство у Фінській затоці через загрозу дронів

Військові Фінляндії тимчасово обмежили судноплавство у східній частині Фінської затоки. Таке рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку та зберегти можливість оперативного реагування у разі потенційної загрози з боку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yle .

Запобіжні заходи

Збройні сили Фінляндії вранці 18 липня запровадили тимчасове обмеження судноплавства у східній частині Фінської затоки.

За даними військових, рішення має превентивний характер і було пов'язане з можливою необхідністю реагування на загрозу безпілотників.

Обмеження почали діяти о 05.45 за місцевим часом.

Для чого ввели обмеження

Як пояснили в Силах оборони Фінляндії, тимчасові заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян і створення умов, за яких влада зможе оперативно реагувати у разі потенційних атак з використанням дронів.

При цьому у відомстві наголосили, що йдеться виключно про превентивні дії.

Що кажуть військові

Представник Генерального штабу Сил оборони Фінляндії Катрі Коккола повідомила, що на даний момент безпілотників, які могли б відхилитися від маршруту та потрапити до повітряного простору країни, не зафіксовано.

За її словами, незважаючи на це, фінські військові посилили систему протиповітряної оборони як додатковий захід безпеки.

Повітряний простір не закривали

Незважаючи на введені обмеження для судноплавства, обмежень на використання повітряного простору Фінляндії 18 липня не запроваджувалося. Влада продовжує стежити за ситуацією і готова за необхідності вжити додаткових заходів.