Финляндия ограничила судоходство в Финском заливе из-за угрозы дронов
Военные Финляндии временно ограничили судоходство в восточной части Финского залива. Такое решение объяснили необходимостью обеспечить безопасность и сохранить возможность оперативного реагирования в случае потенциальной угрозы со стороны беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yle.
Меры предосторожности
Вооруженные силы Финляндии утром 18 июля ввели временное ограничение судоходства в восточной части Финского залива.
По данным военных, решение носит превентивный характер и было связано с возможной необходимостью реагирования на угрозу беспилотников.
Ограничения начали действовать в 05:45 по местному времени.
Для чего ввели ограничения
Как пояснили в Силах обороны Финляндии, временные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и создание условий, при которых власти смогут оперативно реагировать в случае потенциальных атак с использованием дронов.
При этом в ведомстве подчеркнули, что речь идет исключительно о превентивных действиях.
Что говорят военные
Представитель Генерального штаба Сил обороны Финляндии Катри Коккола сообщила, что на данный момент беспилотников, которые могли бы отклониться от маршрута и попасть в воздушное пространство страны, не зафиксировано.
По ее словам, несмотря на это, финские военные усилили систему противовоздушной обороны в качестве дополнительной меры безопасности.
Воздушное пространство не закрывали
Несмотря на введенные ограничения для судоходства, ограничений на использование воздушного пространства Финляндии 18 июля не вводилось. Власти продолжают следить за ситуацией и готовы при необходимости принять дополнительные меры.
Напоминаем, что Финляндия считается одной из наиболее подготовленных стран Европы в сфере гражданской защиты. Созданная в стране система убежищ позволяет в случае военной угрозы в короткие сроки обеспечить укрытием большую часть жителей Хельсинки.