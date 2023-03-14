Фінляндія обговорює передачу Україні застарілих винищувачів, але є низка умов

"Ми очікуємо на прибуття нових винищувачів F-35. Коли ці старі Hornet будуть зняті з озброєння у Фінляндії, ми зможемо обговорити їх подальше використання, але не на шкоду обороноздатності нашої країни", - заявила прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія наприкінці 2021 року замовила у США 64 літаки F-35. Повною мірою замовлення буде реалізовано не раніше першої половини 2025 року.

У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністе наголосив на важливості підтримки країною власної обороноздатності.

“Щодо Hornet, то визначальним фактором є потреба нашої власної оборони. Що трапиться з цими літаками після їхнього зняття з озброєння – це вже зовсім інша розмова”, - заявив президент Фінляндії.