Фінляндія обговорює передачу Україні застарілих винищувачів, але є низка умов

Фінляндія розглядає передачу Україні застарілих реактивних винищувачів Hornet після отримання бойових літаків F-35 від США.
Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Ми очікуємо на прибуття нових винищувачів F-35. Коли ці старі Hornet будуть зняті з озброєння у Фінляндії, ми зможемо обговорити їх подальше використання, але не на шкоду обороноздатності нашої країни", - заявила прем'єр-міністр.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія наприкінці 2021 року замовила у США 64 літаки F-35. Повною мірою замовлення буде реалізовано не раніше першої половини 2025 року.
У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністе наголосив на важливості підтримки країною власної обороноздатності.
“Щодо Hornet, то визначальним фактором є потреба нашої власної оборони. Що трапиться з цими літаками після їхнього зняття з озброєння – це вже зовсім інша розмова”, - заявив президент Фінляндії.
Нагадаємо, раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито "перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібне широке міжнародне співробітництво".
Пізніше президент Фінляндії наголосив, що питання передачі винищувачів Hornet для України, про можливість чого сказала прем'єр-міністр країни Санна Марін, не обговорювалося.
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