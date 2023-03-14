Финляндия обсуждает передачу Украине устаревших истребителей, но есть ряд условий

Финляндия рассматривает передачу Украине устаревших реактивных истребителей Hornet после получения заказанных ранее боевых самолетов F-35 от США.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F-35. Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения в Финляндии, мы сможем обсудить их дальнейшее использование, но не в ущерб обороноспособности нашей страны", - заявила премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Финляндия в конце 2021 года заказала у США 64 самолета F-35. В полной мере заказ будет реализован не ранее первой половины 2025 года.
В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте отметил важность поддержания страной собственной обороноспособности.
“Что касается Hornet, то определяющим фактором является потребность нашей собственной обороны. Что случится с этими самолетами после их снятия с вооружения – это уже совсем другой разговор”, - заявил президент Финляндии.
Напомним, ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих истребителей Hornet. Она сказала, что обсуждение этого вопроса якобы "находится на очень ранней стадии и для этого нужно широкое международное сотрудничество".
Позже президент Финляндии подчеркнул, что вопрос передачи истребителей Hornet для Украины, о возможности чего сказала премьер-министр страны Санна Марин, не обсуждался.
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