Фінляндія навчатиме громадян правилам дотримання санкцій проти РФ

"Санкції ЄС проти Росії безпрецедентно великі, що створює проблеми для багатьох операторів у практичній реалізації санкцій. З точки зору ефективності санкцій вкрай важливо, щоб і компанії, і влада знали, як їх застосовувати", - сказала міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр сподівається, що вступний курс із санкцій допоможе людям правильно застосовувати санкції.

Що відомо про курс

У МЗС уточнили, що в курсі розглядаються основи санкцій і способи їх дотримання.

"Багато фундаментальних положень, як-от концепції фондів та економічних ресурсів, заморожування коштів і принципи заборон на експорт та імпорт, повторюються в різних санкційних режимах", - йдеться в повідомленні.

У курсі на прикладах висвітлюються положення про санкції, особливо ті, які пов'язані з великими санкціями проти Росії. Він включає спеціальний розділ, присвячений виявленню випадків обходу санкцій, і практичні інструкції з проведення комплексної перевірки компаніями та органами влади.

Керівник групи із санкцій Міністерства закордонних справ Піа Саріваара зауважив, що основна відповідальність за дотримання санкцій і ухвалення рішень у санкційних питаннях завжди лежить на самій людині або юридичній особі.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.