RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против РФ

Архивное фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии решило опубликовать курс по санкциям против РФ. Он поможет гражданам эффективнее придерживаться введенных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

"Санкции ЕС против России беспрецедентно большие, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Министр надеется, что вводный курс по санкциям поможет людям правильно применять санкции.

Что известно о курсе

В МИД уточнили, что в курсе рассматриваются основы санкций и способы их соблюдения. 

"Многие фундаментальные положения, такие как концепции фондов и экономических ресурсов, замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт, повторяются в различных санкционных режимах", - говорится в сообщении. 

В курсе на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с крупными санкциями против России. Он включает специальный раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

Руководитель группы по санкциям Министерства иностранных дел Пиа Сариваара отметил, что основная ответственность за соблюдение санкций и принятие решений в санкционных вопросах всегда лежит на самом человеке или юридическом лице.

12-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия