Фінляндія направила в Україну партію обладнання для енергетичного сектору

Повідомляється, що чотири вантажні автомобілі, які були відправлені 19-20 грудня, містили, серед іншого, лікарняне приладдя, рятувальні засоби, матеріали для очищення води та малі генератори. Фінляндія також вперше направила в Україну шкільні меблі.

"Безперервні бойові дії, наближення зими та атаки РФ, особливо на енергетичну інфраструктуру, ускладнюють умови життя в Україні. Мільйони людей залишаються без електрики, тепла та води. Ситуація дуже серйозна для цивільного населення, і Україна потребує великої допомоги. Я хотіла б подякувати всіх, хто пожертвував допомогу. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України.", - зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.