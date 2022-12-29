Фінляндія направила в Україну партію обладнання для енергетичного сектору
Фінляндія надіслала в Україну розподільні трансформатори для відновлення енергетичного сектору України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС Фінляндії.
Повідомляється, що чотири вантажні автомобілі, які були відправлені 19-20 грудня, містили, серед іншого, лікарняне приладдя, рятувальні засоби, матеріали для очищення води та малі генератори. Фінляндія також вперше направила в Україну шкільні меблі.
"Безперервні бойові дії, наближення зими та атаки РФ, особливо на енергетичну інфраструктуру, ускладнюють умови життя в Україні. Мільйони людей залишаються без електрики, тепла та води. Ситуація дуже серйозна для цивільного населення, і Україна потребує великої допомоги. Я хотіла б подякувати всіх, хто пожертвував допомогу. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України.", - зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.
Раніше ми писали, що Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 28,8 млн євро на підставі пропозиції Урядової ради.
Днями РБК-Україна повідомляло, як агресія Росії проти України вплинула на Фінляндію.
Також нагадаємо, на початку грудня Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО.
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