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Фінляндія направила в Україну партію обладнання для енергетичного сектору

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Четвер 29 грудня 2022 16:22
Фінляндія направила в Україну партію обладнання для енергетичного сектору Фото: Фінляндія направила до України обладнання для енергетичного сектора (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія надіслала в Україну розподільні трансформатори для відновлення енергетичного сектору України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС Фінляндії.

Повідомляється, що чотири вантажні автомобілі, які були відправлені 19-20 грудня, містили, серед іншого, лікарняне приладдя, рятувальні засоби, матеріали для очищення води та малі генератори. Фінляндія також вперше направила в Україну шкільні меблі.

"Безперервні бойові дії, наближення зими та атаки РФ, особливо на енергетичну інфраструктуру, ускладнюють умови життя в Україні. Мільйони людей залишаються без електрики, тепла та води. Ситуація дуже серйозна для цивільного населення, і Україна потребує великої допомоги. Я хотіла б подякувати всіх, хто пожертвував допомогу. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України.", - зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.

Раніше ми писали, що Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 28,8 млн євро на підставі пропозиції Урядової ради.

Днями РБК-Україна повідомляло, як агресія Росії проти України вплинула на Фінляндію.

Також нагадаємо, на початку грудня Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО.

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