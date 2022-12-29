Финляндия направила в Украину партию оборудования для энергетического сектора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Финляндии.

Сообщается, что четыре грузовых автомобиля, которые были отправлены 19-20 декабря, содержали, среди прочего, больничные принадлежности, спасательные средства, материалы для очистки воды и малые генераторы. Финляндия также впервые направила в Украину школьную мебель.

"Непрерывные боевые действия, приближение зимы и атаки РФ, особенно на энергетическую инфраструктуру, усложняют условия жизни в Украине. Миллионы людей остаются без электричества, тепла и воды. Ситуация очень серьезная для гражданского населения, и Украина нуждается в большой помощи. Я хотела бы поблагодарить всех. тем, кто пожертвовал помощь. Финляндия продолжает оказывать помощь в соответствии с запросами Украины. ", - отметила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.