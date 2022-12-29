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Финляндия направила в Украину партию оборудования для энергетического сектора

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Четверг 29 декабря 2022 16:22
Финляндия направила в Украину партию оборудования для энергетического сектора Фото: Финляндия направила в Украину оборудование для энергетического сектора (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Финляндия направила в Украину распределительные трансформаторы для восстановления энергетического сектора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Финляндии.

Сообщается, что четыре грузовых автомобиля, которые были отправлены 19-20 декабря, содержали, среди прочего, больничные принадлежности, спасательные средства, материалы для очистки воды и малые генераторы. Финляндия также впервые направила в Украину школьную мебель.

"Непрерывные боевые действия, приближение зимы и атаки РФ, особенно на энергетическую инфраструктуру, усложняют условия жизни в Украине. Миллионы людей остаются без электричества, тепла и воды. Ситуация очень серьезная для гражданского населения, и Украина нуждается в большой помощи. Я хотела бы поблагодарить всех. тем, кто пожертвовал помощь. Финляндия продолжает оказывать помощь в соответствии с запросами Украины. ", - отметила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

Ранее мы писали, что Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 28,8 млн евро на основании предложения Правительственного совета.

На днях РБК-Украина сообщало, как агрессия России против Украины повлияла на Финляндию.

Также напомним, в начале декабря Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО.

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Финляндия енергетики
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