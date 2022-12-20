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Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги

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Вівторок 20 грудня 2022 20:20
Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги Фото: Фінляндія надала Україні новий пакет військової допомоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 28,8 млн євро на підставі пропозиції Урядової ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Фінляндії.

Президент країни ухвалив відповідне рішення сьогодні, 20 грудня. Це одинадцяте постачання військової допомоги з Фінляндії до України. Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, поставлених Фінляндією в Україну, становить 189,2 млн. євро.

"Битва за оборону України продовжується. Потреба у засобах захисту велика. Ми продовжимо нашу підтримку", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Для забезпечення безпечної доставки допомоги зміст, спосіб доставки та графік поставок не будуть розкриватися. Повідомляється, що новий пакет військової допомоги враховував запити ЗСУ. Раніше президент України Володимир Зеленський звертався до фінського уряду із запитом нового пакету військової допомоги.

Крім того, у Фінляндії вирішили, що українські військові продовжать участь у програмі навчання українських військових у Британії до кінця 2023 року. У серпні Фінляндія направила до Лондона з цією метою близько 20 інструкторів.

Днями РБК-Україна повідомляло, як агресія Росії проти України вплинула на Фінляндію.

Також нагадаємо, на початку грудня Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО.

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