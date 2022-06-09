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Финляндия намерена построить заграждения на границе с Россией

Фото: министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен (facebook.com/mikkonenkrista)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Финляндии намерено внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, Финляндия, которая в настоящее время пытается вступить в НАТО, имеет историю войн с Россией. На сегодня покрытая лесом приграничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми столбами на протяжении большей части границы общей протяженности в 1300 км.

Поправки включают предложение принимать заявления о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда. Согласно правилам Евросоюза, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну-участницу ЕС.

Поправки позволят строить заграждения, а также новые дороги для облегчения патрулирования границы с финской стороны.

"Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - говорится в заявлении министра внутренних дел страны Кристы Микконен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал вступление Финляндии в НАТО ошибкой.

Позже он добавил, что расширение Североатлантического альянса за счет скандинавских стран не несет угрозы для России.

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