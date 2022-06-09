Фінляндія має намір побудувати загородження на кордоні з Росією

Зазначимо, Фінляндія, яка в даний час намагається вступити до НАТО, має історію воєн з Росією. На сьогодні вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками і пластиковими стовпчиками протягом більшої частини кордону загальної протяжності в 1300 км.

Поправки включають пропозицію приймати заяви про надання притулку тільки в певних пунктах в'їзду. Згідно з правилами Євросоюзу, мігранти мають право просити притулку в будь-якому пункті в'їзду до країни-учасниці ЄС.

Поправки дозволять будувати загородження, а також нові дороги для полегшення патрулювання кордону з фінської сторони.

"Пізніше уряд прийме рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - йдеться в заяві міністра внутрішніх справ країни Крісти Мікконен.