Фінляндія має намір побудувати загородження на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії має намір внести поправки в прикордонне законодавство, щоб дозволити будівництво загороджень на кордоні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначимо, Фінляндія, яка в даний час намагається вступити до НАТО, має історію воєн з Росією. На сьогодні вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками і пластиковими стовпчиками протягом більшої частини кордону загальної протяжності в 1300 км.
Поправки включають пропозицію приймати заяви про надання притулку тільки в певних пунктах в'їзду. Згідно з правилами Євросоюзу, мігранти мають право просити притулку в будь-якому пункті в'їзду до країни-учасниці ЄС.
Поправки дозволять будувати загородження, а також нові дороги для полегшення патрулювання кордону з фінської сторони.
"Пізніше уряд прийме рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - йдеться в заяві міністра внутрішніх справ країни Крісти Мікконен.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав вступ Фінляндії до НАТО помилкою.
Пізніше він додав, що розширення Північноатлантичного альянсу за рахунок скандинавських країн не несе загрози для Росії.
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