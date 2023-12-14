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Фінляндія може знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією, - HS

Архівне фото: Фінляндія може знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії сьогодні, 14 грудня, планує знову ухвалити рішення про закриття кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Видання пише, що ввечері рада збереться, щоб ухвалити рішення з цього питання. 

"Це питання все ще потребує висновку канцлера юстиції, але політична воля полягає в тому, щоб закрити кордон", - йдеться в матеріалі.

Росія знову направила мігрантів до Фінляндії

Раніше міністр фінансів Ріікка Пурра повідомляв, що уряд збереться сьогодні, щоб ухвалити рішення щодо нових прикордонних рішень. Причина в тому, що Росія вкотре дозволила прохачам притулку перетнути фінський кордон.

За інформацією HS, підготовка до закриття кордону почалася про всяк випадок, коли кілька днів тому уряд ухвалив рішення про відкриття прикордонних станцій Ніірала і Ваалімаа. Сьогодні до Ваалімаа прибуло кілька мігрантів.

Що передувало

Нагадаємо, 30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Ще кілька днів тому Петтері Орпо зазначав, що влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

У вівторок уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією.

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