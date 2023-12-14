Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с Россией, - HS

Издание пишет, что вечером совет соберется, чтобы принять решение по этому вопросу.

"Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу", - говорится в материале.

Россия снова направила мигрантов в Финляндию

Ранее министр финансов Риикка Пурра сообщал, что правительство соберется сегодня, чтобы принять решение о новых пограничных решениях. Причина в том, что Россия в очередной раз позволила просителям убежища пересечь финскую границу.

По информации HS, подготовка к закрытию границы началась на всякий случай, когда несколько дней назад правительство приняло решение об открытии пограничных станций Ниирала и Ваалимаа. Сегодня в Ваалимаа прибыло несколько мигрантов.

Что предшествовало

Напомним,30 ноября Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Еще несколько дней назад Петтери Орпо отмечал, что власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

Во вторник правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией.