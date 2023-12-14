Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с Россией, - HS

Правительство Финляндии сегодня, 14 декабря, планирует снова принять решение о закрытии границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Издание пишет, что вечером совет соберется, чтобы принять решение по этому вопросу.
"Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу", - говорится в материале.
Ранее министр финансов Риикка Пурра сообщал, что правительство соберется сегодня, чтобы принять решение о новых пограничных решениях. Причина в том, что Россия в очередной раз позволила просителям убежища пересечь финскую границу.
По информации HS, подготовка к закрытию границы началась на всякий случай, когда несколько дней назад правительство приняло решение об открытии пограничных станций Ниирала и Ваалимаа. Сегодня в Ваалимаа прибыло несколько мигрантов.
Напомним,30 ноября Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Еще несколько дней назад Петтери Орпо отмечал, что власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.
Во вторник правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.