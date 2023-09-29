Фінляндія може продати будівлю генконсульства Росії в місті Турку
Фінляндія може продати будівлю Генерального консульства Росії в Турку. Термін його ліцензії закінчується наприкінці вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську державну компанію Senaatti-kiinteistot.
"Після того, як будівлю буде звільнено від використання Генерального консульства, спільно з партнерами та владою буде проведено перевірки, пов'язані з утриманням майна, його технічним станом і безпекою", - йдеться у повідомленні.
Керуючий цим об'єктом Кай Ерікссон сказав, що тепер, коли об'єкт порожній, можна краще скласти карту технічного стану будівлі та можливих потреб у ремонті.
"Наразі оцінюють використання будівлі у майбутньому, а восени буде ухвалено рішення. Якщо цій ділянці не буде знайдено жодного застосування, її продадуть разом із будівлею згідно зі стратегією штату у сфері нерухомості, а пов'язаний із нею капітал спрямують на інші потреби штату", - заявив директор Сенату з розвитку нерухомості та продажу Марко Харконен.
Що цьому передувало
Росія заявила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. За її словами, це контрзахід на оголошену раніше висилку з Фінляндії російських дипломатів.
"Як контрзахід Фінляндія анулює ліцензію на ведення бізнесу у Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року. Про це російського посла повідомили в МЗС", - заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Також мер фінського міста Турку Мінна Арве позбавила Генеральне консульство Росії права на безкоштовну експлуатацію літнього котеджу на острові Какскерта.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.