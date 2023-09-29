Фінляндія може продати будівлю генконсульства Росії в місті Турку

Фінляндія може продати будівлю Генерального консульства Росії в Турку. Термін його ліцензії закінчується наприкінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську державну компанію Senaatti-kiinteistot .

"Після того, як будівлю буде звільнено від використання Генерального консульства, спільно з партнерами та владою буде проведено перевірки, пов'язані з утриманням майна, його технічним станом і безпекою", - йдеться у повідомленні.

Керуючий цим об'єктом Кай Ерікссон сказав, що тепер, коли об'єкт порожній, можна краще скласти карту технічного стану будівлі та можливих потреб у ремонті.

"Наразі оцінюють використання будівлі у майбутньому, а восени буде ухвалено рішення. Якщо цій ділянці не буде знайдено жодного застосування, її продадуть разом із будівлею згідно зі стратегією штату у сфері нерухомості, а пов'язаний із нею капітал спрямують на інші потреби штату", - заявив директор Сенату з розвитку нерухомості та продажу Марко Харконен.

Що цьому передувало

Росія заявила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. За її словами, це контрзахід на оголошену раніше висилку з Фінляндії російських дипломатів.

"Як контрзахід Фінляндія анулює ліцензію на ведення бізнесу у Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року. Про це російського посла повідомили в МЗС", - заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Також мер фінського міста Турку Мінна Арве позбавила Генеральне консульство Росії права на безкоштовну експлуатацію літнього котеджу на острові Какскерта.