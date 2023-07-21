Фінляндія позбавила консульство РФ права користуватися дачею на острові Какскерта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За словами Арве, листа про розірвання договору про використання дачі буде направлено росіянам негайно. Зазначається, що місто Турку досі оплачувало орендну плату котеджу, яка становила близько 10 тисяч євро на рік.

За даними фінської газети Helsingin Sanomat, співробітники російського консульства користувалися ним для відпочинку безкоштовно протягом десятиліть. Повідомляється, що він був збудований у 1970-х роках.

Відношення Фінляндії та РФ після вторгнення в Україну

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни.При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.

Також Фінляндія нещодавно відкликала згоду на роботу генерального консульства Росії у місті Турку. Це є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.