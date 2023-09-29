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Финляндия может продать здание генконсульства России в городе Турку

Турку, Пятница 29 сентября 2023 19:51
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Финляндия может продать здание генконсульства России в городе Турку Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия может продать здание Генерального консульства России в Турку. Срок его лицензии истекает в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финскую государственную компанию Senaatti-kiinteistot.

"После того, как здание будет освобождено от использования Генерального консульства, совместно с партнерами и властями будут проведены проверки, связанные с содержанием имущества, его техническим состоянием и безопасностью", - говорится в сообщении.

Управляющий этим объектом Кай Эрикссон сказал, что теперь, когда объект пустой, можно лучше составить карту технического состояния здания и возможных потребностей в ремонте.

"Сейчас оценивается использование здания в будущем, а осенью будет принято решение. Если этому участку не будет найдено никакого применения, его продадут вместе со зданием согласно стратегии штата в сфере недвижимости, а связанный с ним капитал направят на другие нужды штата", - заявил директор Сената по развитию недвижимости и продаже Марко Харконен.

Что этому предшествовало

Россия заявила о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. По ее словам, это контрмера на объявленную ранее высылку из Финляндии российских дипломатов.

"Как контрмера Финляндия аннулирует лицензию на ведение бизнеса у Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом российскому послу сообщили в МИД", - заявил президент Финляндии Саули Нииностио.

Мэр финского города Турку Минна Арве лишила Генеральное консульство России права на бесплатную эксплуатацию летнего коттеджа на острове Какскерта.

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