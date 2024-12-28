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Финляндия конфисковала "теневой танкер" РФ для расследования

Финляндия, Суббота 28 декабря 2024 17:06
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Финляндия конфисковала "теневой танкер" РФ для расследования Фото: Финляндия конфисковала "теневой танкер" РФ (marinetraffic.com)
Автор: Карина Левицкая

Уголовная полиция Финляндии конфисковала танкер Eagle S. В дальнейшем будет проведено техническое расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Подозреваемый в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2 танкер в сопровождении финских властей переместят сегодня в порт Порвоо.

Операцией транспортировки руководит Полицейское управление Хельсинки при поддержке Пограничной охраны.

На судне будет проводиться техническое расследование, цель которого выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля. По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных действий.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин рассказал, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.

Заметим, что вчера стало известно, что остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

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