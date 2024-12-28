Финляндия конфисковала "теневой танкер" РФ для расследования

Уголовная полиция Финляндии конфисковала танкер Eagle S. В дальнейшем будет проведено техническое расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

На судне будет проводиться техническое расследование, цель которого выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля. По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных действий.

Подозреваемый в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2 танкер в сопровождении финских властей переместят сегодня в порт Порвоо.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин рассказал, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.

Заметим, что вчера стало известно, что остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.