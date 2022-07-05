UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов: в чем причина

Фото: Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов (wikimedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия конфисковала 865 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, из-за санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Финский государственный железнодорожный оператор VR сократил железнодорожное сообщение с Россией после того, как в апреле ЕС наложил санкции на поставки российского угля. Тогда 865 российских железнодорожных вагонов были арестованы судебными приставами.

Орган судебных приставов Финляндии заморозил активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила, что в настоящее время в Финляндии находится около 800 единиц санкционных (грузовых) вагонов, и компания пытается как можно быстрее вернуть неизъятые в Россию.

Отмечается, что изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно пострадали от санкций ЕС или акционеры которых отказались от контроля, поскольку они попали под санкции после того, как Россия ввела свои войска в Украину в конце февраля.

Напомним, на российско-финской границе внезапно опустела военная база РФ в деревне Алакуртти. Военную технику могли перебросить в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндияСанкции против России