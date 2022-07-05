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У границы Финляндии опустела важная российская база. Технику могли отправить в Украину

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Хельсинки, Вторник 05 июля 2022 17:41
У границы Финляндии опустела важная российская база. Технику могли отправить в Украину Фото: военных арктической бригады могли перебросить в Украину (минобороны.рф)
Автор: Илона Свиридова

Возле границы с Финляндией внезапно опустела важная российская военная база в селе Алакуртти. Эксперты полагают, что военную технику могли перебросить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Издание со ссылкой на полученные спутниковые снимки отмечает, что Россия отвела большое количество военной техники сухопутных войск с базы в Алакуртти. Предполагается, что были вывезены более сотни единиц техники, в том числе десятки бронетранспортеров.

Фото: российская база до и после вывода техники (yle.fi)

По словам экспертов, это соответствует оснащению боевой части батальона. В свою очередь, можно говорить о том, что как минимум треть или даже почти половина из примерно 2 000 военных покинули базу.

"Очень вероятно, что их отправили поездом в Украину", - отмечает военный эксперт Марко Эклунд.

После анализа спутниковых снимков он подчеркнул, что Россия скрытно перебрасывает новые войска на фронт. Алакуртская 80-я мотострелковая бригада является наиболее значимой угрозой для Финляндии, поскольку находится близко к границе, а ее военные специализируются на боевых действиях в арктических условиях. Около 800 из них, вероятно, воюют в Украине.

Спутниковые снимки показывают, что значительные изменения произошли после середины мая. Именно в этот период времени опустела площадка, на которой хранится боевая техника.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Россия способна перебросить в Украину еще до 60 батальонно-тактических групп.

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