Фінляндія конфіскувала майже тисячу російських вантажних вагонів: в чому причина

Фінський державний залізничний оператор VR скоротив залізничне сполучення з Росією після того, як у квітні ЄС наклав санкції на поставки російського вугілля. Тоді 865 російських залізничних вагонів були арештовані судовими приставами.

Орган судових приставів Фінляндії заморозив активи кількох десятків російських і білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро, щоб виконати санкції ЄС.

Прес-секретар VR Тайна Куйтунен підтвердила, що наразі у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць санкційних (вантажних) вагонів, і компанія намагається якнайшвидше повернути невилучені в Росію.

Зазначається, що вилучені вагони належать компаніям, які безпосередньо постраждали від санкцій ЄС або акціонери яких відмовилися від контролю, оскільки вони потрапили під санкції після того, як Росія ввела свої війська в Україну наприкінці лютого.