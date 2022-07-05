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Фінляндія конфіскувала майже тисячу російських вантажних вагонів: в чому причина

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Фінляндія, Вівторок 05 липня 2022 19:51
Фінляндія конфіскувала майже тисячу російських вантажних вагонів: в чому причина Фото: Фінляндія конфіскувала майже тисячу російських вантажних вагонів (wikimedia org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінляндія конфіскувала 865 вантажних вагонів, що належать російським компаніям, через санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фінський державний залізничний оператор VR скоротив залізничне сполучення з Росією після того, як у квітні ЄС наклав санкції на поставки російського вугілля. Тоді 865 російських залізничних вагонів були арештовані судовими приставами.

Орган судових приставів Фінляндії заморозив активи кількох десятків російських і білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро, щоб виконати санкції ЄС.

Прес-секретар VR Тайна Куйтунен підтвердила, що наразі у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць санкційних (вантажних) вагонів, і компанія намагається якнайшвидше повернути невилучені в Росію.

Зазначається, що вилучені вагони належать компаніям, які безпосередньо постраждали від санкцій ЄС або акціонери яких відмовилися від контролю, оскільки вони потрапили під санкції після того, як Росія ввела свої війська в Україну наприкінці лютого.

Нагадаємо, на російсько-фінському кордоні раптово спорожніла військова база РФ в селі Алакуртті. Військову техніку могли перекинути в Україну.

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