Фінляндія і Швеція запропонували ЄС ввести мита на всі товари з Росії

Крім мит, країни пропонують нові експортні обмеження для Росії. Зокрема, вони виступають за повну заборону імпорту російських добрив до Євросоюзу, а також за повну заборону на експорт предметів розкоші з Європи до Росії.

Дві країни також пропонують запровадити повну заборону на обслуговування в портах ЄС для суден, що перевозять із російських портів нафту, газ або вугілля.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила, що загроза з боку Росії буде довгостроковою.

"Це означає, що нам слід зберігати тиск, незважаючи на можливе перемир'я або мирну угоду", - сказала вона.

Зі свого боку глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард звернула увагу, що Росія не зможе вести війну без доходів від своєї енергетики.

За її словами, нові санкції планується включити до двадцятого за рахунком пакету антиросійських санкцій ЄС.

Також міністри додали, що залежність Євросоюзу від Росії потрібно скорочувати і далі. Вони вважають, що російські добрива можна замінити за рахунок збільшення власного виробництва, а також за рахунок імпорту, зокрема, з Канади.