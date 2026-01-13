Финляндия и Швеция предложили ЕС ввести пошлины на все товары из России

Помимо пошлин, страны предлагают новые экспортные ограничения для России. В частности, они выступают за полный запрет импорта российских удобрений в Евросоюз, а также за полный запрет на экспорт предметов роскоши из Европы в Россию.

Две страны также предлагают ввести полный запрет на обслуживание в портах ЕС для судов, перевозящих из российских портов нефть, газ или уголь.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила, что угроза со стороны России будут долгосрочной.

"Это значит, что нам следует сохранять давление, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение", - сказала она.

В свою очередь глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард обратила внимание, что Россия не сможет вести войну без доходов от своей энергетики.

По ее словам, новые санкции планируется включить в двадцатый по счету пакет антироссийских санкций ЕС.

Также министры добавили, что зависимость Евросоюза от России нужно сокращать и дальше. Они считают, что российские удобрения можно заменить за счет увеличения собственного производства, а также за счет импорта, в частности, из Канады.