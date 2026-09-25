Фінляндія і Швеція вперше спільно перехопили літаки РФ над Балтикою

Спільна операція Швеції та Фінляндії

Фінляндія та Швеція заявили 25 вересня, що вони підняли в повітря винищувачі. Мета - перехоплення російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.

Подібна операція є першою спільною для двох скандинавських країн, зазначає видання.

За словами фінських ВПС, літаки двох країн вистежили та ідентифікували групу російських літаків, включно з транспортним літаком та кількома винищувачами.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон каже, що сама операція відбулася у четвер і продемонструвала співпрацю швидкого реагування. Такі скоординовані дії можуть захищати повітряний простір обох країн.

"Це конкретний вияв готовності та довіри, які ми разом побудували, а також вияв сили співпраці між скандинавськими, скандинавсько-балтійськими країнами та ширшим НАТО в нашій частині світу", – каже Крістерссон.

Також він повідомив, що Балтійське море ніколи не було таким вразливим, як зараз. Проте відзначив високий рівень його захисту.