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Фінляндія і Швеція вперше спільно перехопили літаки РФ над Балтикою

17:51 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Швеція і Фінляндія перехопили російські літаки над Балтикою (mynewsdesk.com)

Російські винищувачі провокували сили НАТО у Фінському заливі. Проте Швеція і Фінляндія перехопили літаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спільна операція Швеції та Фінляндії

Фінляндія та Швеція заявили 25 вересня, що вони підняли в повітря винищувачі. Мета - перехоплення російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.

Подібна операція є першою спільною для двох скандинавських країн, зазначає видання.

За словами фінських ВПС, літаки двох країн вистежили та ідентифікували групу російських літаків, включно з транспортним літаком та кількома винищувачами.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон каже, що сама операція відбулася у четвер і продемонструвала співпрацю швидкого реагування. Такі скоординовані дії можуть захищати повітряний простір обох країн.

"Це конкретний вияв готовності та довіри, які ми разом побудували, а також вияв сили співпраці між скандинавськими, скандинавсько-балтійськими країнами та ширшим НАТО в нашій частині світу", – каже Крістерссон.

Також він повідомив, що Балтійське море ніколи не було таким вразливим, як зараз. Проте відзначив високий рівень його захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 січня сили швидкого реагування Швеції (QRA) перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем.

Крім того, QRA здійснили дві окремі місії на винищувачах JAS 39 Gripen у червні. Вони перехопили військові літаки РФ над Балтикою поблизу повітряного простору Швеції.

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Російська ФедераціяШвеціяФінляндія