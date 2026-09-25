Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили самолеты РФ над Балтикой

Российские истребители провоцировали силы НАТО в Финском заливе. Однако Швеция и Финляндия перехватили самолеты РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Финляндия и Швеция заявили 25 сентября, что они подняли в воздух истребители. Цель - перехват российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Подобная операция является первой общей для двух скандинавских стран, отмечает издание.
По словам финских ВВС, самолеты двух стран выследили и идентифицировали группу российских самолетов, включая транспортный самолет и несколько истребителей.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорит, что сама операция прошла в четверг и продемонстрировала сотрудничество быстрого реагирования. Такие скоординированные действия могут защищать воздушное пространство обеих стран.
"Это конкретное проявление готовности и доверия, которые мы вместе построили, а также проявление сил сотрудничества между скандинавскими, скандинавско-балтийскими странами и более широким НАТО в нашей части мира", - говорит Кристерссон.
Также он сообщил, что Балтийское море никогда не было таким уязвимым, как сейчас. Однако отметил высокий уровень его защиты.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 января силы быстрого реагирования Швеции (QRA) перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.
Кроме того, QRA совершили две отдельные миссии на истребителях JAS 39 Gripen в июне. Они перехватили военные самолеты РФ над Балтикой у воздушного пространства Швеции.