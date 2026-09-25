Фінляндія і Швеція вперше спільно перехопили літаки РФ над Балтикою
Російські винищувачі провокували сили НАТО у Фінському заливі. Проте Швеція і Фінляндія перехопили літаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спільна операція Швеції та Фінляндії
Фінляндія та Швеція заявили 25 вересня, що вони підняли в повітря винищувачі. Мета - перехоплення російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.
Подібна операція є першою спільною для двох скандинавських країн, зазначає видання.
За словами фінських ВПС, літаки двох країн вистежили та ідентифікували групу російських літаків, включно з транспортним літаком та кількома винищувачами.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон каже, що сама операція відбулася у четвер і продемонструвала співпрацю швидкого реагування. Такі скоординовані дії можуть захищати повітряний простір обох країн.
"Це конкретний вияв готовності та довіри, які ми разом побудували, а також вияв сили співпраці між скандинавськими, скандинавсько-балтійськими країнами та ширшим НАТО в нашій частині світу", – каже Крістерссон.
Також він повідомив, що Балтійське море ніколи не було таким вразливим, як зараз. Проте відзначив високий рівень його захисту.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 січня сили швидкого реагування Швеції (QRA) перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем.
Крім того, QRA здійснили дві окремі місії на винищувачах JAS 39 Gripen у червні. Вони перехопили військові літаки РФ над Балтикою поблизу повітряного простору Швеції.