Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили самолеты РФ над Балтикой

Российские истребители провоцировали силы НАТО в Финском заливе. Однако Швеция и Финляндия перехватили самолеты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Совместная операция Швеции и Финляндии

Финляндия и Швеция заявили 25 сентября, что они подняли в воздух истребители. Цель - перехват российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Подобная операция является первой общей для двух скандинавских стран, отмечает издание.

По словам финских ВВС, самолеты двух стран выследили и идентифицировали группу российских самолетов, включая транспортный самолет и несколько истребителей.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорит, что сама операция прошла в четверг и продемонстрировала сотрудничество быстрого реагирования. Такие скоординированные действия могут защищать воздушное пространство обеих стран.

"Это конкретное проявление готовности и доверия, которые мы вместе построили, а также проявление сил сотрудничества между скандинавскими, скандинавско-балтийскими странами и более широким НАТО в нашей части мира", - говорит Кристерссон.

Также он сообщил, что Балтийское море никогда не было таким уязвимым, как сейчас. Однако отметил высокий уровень его защиты.