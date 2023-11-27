Фінляндія хоче вжити додаткових заходів, щоб зупинити потік біженців із РФ

Фінляндія може вжити додаткових заходів, щоб зупинити велику кількість мігрантів, які йдуть з боку Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними фінської прикордонної служби, у листопаді до Фінляндії з Росії в'їхали близько 900 прохачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен.
Фінляндія звинувачує в такому збільшенні зміну прикордонного протоколу з Росією і називає це гібридною атакою. Країна вже закрила всі пункти в'їзду, крім одного, але все ще очікує на прибуття нових мігрантів.
"Розвідувальна інформація з різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються. Якщо так триватиме й надалі, у найближчому майбутньому буде оголошено нові заходи", - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив на пресконференції, що захист фінського кордону - це спільна відповідальність, і Швеція надасть допомогу, якщо Фінляндія про це попросить.
Він сказав, що Росія організовує ситуацію "з очевидною метою викликати ширші проблеми і викликати фрагментацію в західних країнах".
"Це зовнішній кордон ЄС, і у нас є спільний інтерес у зусиллях з Фінляндією", - сказав він.
Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.
Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.
На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.
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