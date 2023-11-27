Фінляндія хоче вжити додаткових заходів, щоб зупинити потік біженців із РФ

За даними фінської прикордонної служби, у листопаді до Фінляндії з Росії в'їхали близько 900 прохачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен.

Фінляндія звинувачує в такому збільшенні зміну прикордонного протоколу з Росією і називає це гібридною атакою. Країна вже закрила всі пункти в'їзду, крім одного, але все ще очікує на прибуття нових мігрантів.

"Розвідувальна інформація з різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються. Якщо так триватиме й надалі, у найближчому майбутньому буде оголошено нові заходи", - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Швеція підтримала Фінляндію

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив на пресконференції, що захист фінського кордону - це спільна відповідальність, і Швеція надасть допомогу, якщо Фінляндія про це попросить.

Він сказав, що Росія організовує ситуацію "з очевидною метою викликати ширші проблеми і викликати фрагментацію в західних країнах".

"Це зовнішній кордон ЄС, і у нас є спільний інтерес у зусиллях з Фінляндією", - сказав він.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.