UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фінляндії шукають гроші на будівництво паркану з РФ

Фото: Фінляндія хоче витратити понад 130 млн євро на паркан з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Очільниця МВС Фінляндії Кріста Мікконен пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Це фінансування передбачається для масштабнішого будівництва після того, як завершиться пілотний етап", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, йдеться не лише про саму конструкцію паркану, а й обладнання для спостереження.

Видання повідомляє, що пілотний етап спорудження паркану має коштувати 6 млн євро. Ці кошти уряд має виділити у найближчі тижні, а ділянку паркану планують будувати на південному сході країни, де рух через кордон з РФ найбільш активний

Нагадаємо, що раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін підтримала будівництво загородження на кордоні з Росією.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФинляндия