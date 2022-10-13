Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор с РФ

Глава МВД Финляндии Криста Микконен предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Это финансирование предусматривается для более масштабного строительства после того, как завершится пилотный этап", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, речь идет не только о самой конструкции забора, но и оборудовании для наблюдения.
Издание сообщает, что пилотный этап постройки забора должен стоить 6 млн евро. Эти средства правительство должно выделить в ближайшие недели, а участок забора планируют строить на юго-востоке страны, где движение через границу с РФ наиболее активно.
Напомним, что ранее премьер Финляндии Санна Марин поддержала строительство заграждения на границе с Россией.
Позже стало известно, что Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в текущем году.
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