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Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор с РФ

Фото: Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МВД Финляндии Криста Микконен предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Это финансирование предусматривается для более масштабного строительства после того, как завершится пилотный этап", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, речь идет не только о самой конструкции забора, но и оборудовании для наблюдения.

Издание сообщает, что пилотный этап постройки забора должен стоить 6 млн евро. Эти средства правительство должно выделить в ближайшие недели, а участок забора планируют строить на юго-востоке страны, где движение через границу с РФ наиболее активно.

Напомним, что ранее премьер Финляндии Санна Марин поддержала строительство заграждения на границе с Россией.

Позже стало известно, что Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в текущем году.

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