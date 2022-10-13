Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор с РФ

Глава МВД Финляндии Криста Микконен предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Это финансирование предусматривается для более масштабного строительства после того, как завершится пилотный этап", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, речь идет не только о самой конструкции забора, но и оборудовании для наблюдения.

Издание сообщает, что пилотный этап постройки забора должен стоить 6 млн евро. Эти средства правительство должно выделить в ближайшие недели, а участок забора планируют строить на юго-востоке страны, где движение через границу с РФ наиболее активно.