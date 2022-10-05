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Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року, - ЗМІ

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Гельсінкі, Середа 05 жовтня 2022 22:16
Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року, - ЗМІ Фото: Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії має намір вже цього року розпочати будівництво паркану на експериментальній ділянці кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, на будівництво загородження виділять шість мільйонів євро додаткового фінансування.

Паркан почнуть будувати у південно-східній частині країни. Біля огорожі прокладуть дорогу та встановлять системи спостереження.

При цьому, як пише Yle, огорожу не планують зводити по всьому кордону з РФ, а лише на ділянках з високим рівнем ризику. Такими ділянками є пункти перетину кордону та прилеглі до них території, там встановлять огородження завдовжки від 130 до 260 кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала ідею фінської прикордонної служби щодо будівництва паркану на кордоні з Росією. За її словами, для цього все ще потрібна одностайність серед партій парламенту.

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