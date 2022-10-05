Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року, - ЗМІ

Влада Фінляндії має намір вже цього року розпочати будівництво паркану на експериментальній ділянці кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

При цьому, як пише Yle, огорожу не планують зводити по всьому кордону з РФ, а лише на ділянках з високим рівнем ризику. Такими ділянками є пункти перетину кордону та прилеглі до них території, там встановлять огородження завдовжки від 130 до 260 кілометрів.

За даними видання, на будівництво загородження виділять шість мільйонів євро додаткового фінансування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала ідею фінської прикордонної служби щодо будівництва паркану на кордоні з Росією. За її словами, для цього все ще потрібна одностайність серед партій парламенту.

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