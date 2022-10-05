Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року, - ЗМІ
Влада Фінляндії має намір вже цього року розпочати будівництво паркану на експериментальній ділянці кордону з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними видання, на будівництво загородження виділять шість мільйонів євро додаткового фінансування.
Паркан почнуть будувати у південно-східній частині країни. Біля огорожі прокладуть дорогу та встановлять системи спостереження.
При цьому, як пише Yle, огорожу не планують зводити по всьому кордону з РФ, а лише на ділянках з високим рівнем ризику. Такими ділянками є пункти перетину кордону та прилеглі до них території, там встановлять огородження завдовжки від 130 до 260 кілометрів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала ідею фінської прикордонної служби щодо будівництва паркану на кордоні з Росією. За її словами, для цього все ще потрібна одностайність серед партій парламенту.
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