Фінляндія хоче обмежити переміщення біженців біля кордону

Згідно із законопроектом, процедура проходження кордону може застосовуватися в усіх міграційних ситуаціях, а не лише у ситуаціях великомасштабної або інструментальної імміграції.

Під час звичайного розгляду запитів про притулок заявники мають можливість вільно пересуватися в межах Фінляндії або до іншого регіону ЄС. А згідно з проектом МВС, заявники повинні залишатися на кордоні або поблизу нього під час розгляду заяви.

Метою процедури є посилення розслідування необґрунтованих заяв та повернення заявників, які отримали негативне рішення. Крім того, перешкоджає переміщенню шукачів притулку з однієї країни-члена в іншу.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

Варто зазначити, що прем'єр Фінляндії Петтері Орпо відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.