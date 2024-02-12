Финляндия хочет ограничить перемещение беженцев возле границы

Согласно законопроекту процедура прохождения границы может применяться во всех миграционных ситуациях, а не только в ситуациях крупномасштабной или инструментальной иммиграции.

При рассмотрении запросов об убежище заявители имеют возможность свободно передвигаться в пределах Финляндии или в другой регион ЕС. Согласно проекту МВД, заявители должны оставаться на границе или вблизи него при рассмотрении заявления.

Целью процедуры является усиление расследования необоснованных заявлений и возвращение заявителей, получивших отрицательное решение. Кроме того, препятствует перемещению искателей убежища из одной страны-члена в другую.

Закрытие границ Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

Недавно правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.