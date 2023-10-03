UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія готує для України новий оборонний пакет допомоги

Фото: глави МЗС України та Фінляндії Дмитро Кулеба та Еліна Валтонен у Києві (twitter.com/elinavaltonen)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter (X).

Чиновниця зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.

"Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки", - сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку".

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно".

До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

"Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба", - написала вона.

Додамо, що 2 жовтня глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен взяла участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві. 

"Підтримка України - це не благодійність, а спільна оборонна боротьба за європейський спосіб життя та цінності. Саме тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно", - наголосила фінський міністр.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні.

Додамо, що Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніФинляндия