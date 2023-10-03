Фінляндія готує для України новий оборонний пакет допомоги

Чиновниця зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.

"Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки", - сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку".

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно".

До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

"Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба", - написала вона.

Додамо, що 2 жовтня глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен взяла участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві.

"Підтримка України - це не благодійність, а спільна оборонна боротьба за європейський спосіб життя та цінності. Саме тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно", - наголосила фінський міністр.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні.

Додамо, що Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.