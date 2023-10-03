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Финляндия готовит для Украины новый оборонный пакет помощи

Фото: главы МИД Украины и Финляндии Дмитрий Кулеба и Элина Валтонен в Киеве (twitter.com/elinavaltonen)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Финляндии подготавливает очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м по счету.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter (X).

Чиновник отметила, что общая помощь Хельсинки украинской стороне уже достигает суммы в два миллиарда евро.

"Наш следующий пакет оборонной техники находится в стадии подготовки", - сказала глава МИД Финляндии.

Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию".

Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро. 

"Свобода восторжествует. Большое спасибо, что приняли нас в Киеве, Дмитрий Кулеба", - написала она. 

Добавим, что 2 октября глава МИД Финляндии Элина Валтонен приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве.

"Поддержка Украины - это не благотворительность, а общая оборонительная борьба за европейский образ жизни и ценности. Именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнула финский министр.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную, а также гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Также сообщалось, что в августе президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Добавим, что Финляндия также изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

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