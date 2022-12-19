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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні, - президент Ніїністе

Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Президент Ніїністе заявив сьогодні про підготовку наступного пакету військової допомоги для України. Він озвучив це на ризькій зустрічі лідерів країн, що входять до "Об'єднаних експедиційних сил" (JEF). За його словами, підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує. При цьому очільник Фінляндії зазначив, що складно припустити, коли такий мир може настати.

"Сьогодні серед лідерів "Об'єднаних експедиційних сил" ми обговорили нашу непохитну підтримку Україні, а також шляхи покращення безпеки у Північній Європі та регіоні Балтійського моря", - прокоментував Ніїністе у Twitter.

Видання нагадало, що до JEF входять такі країни: Фінляндія, Великобританія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.

Днями РБК-Україна повідомляло, яким чином агресія Росії проти України вплинула на Фінляндію.

Нагадаємо, на початку грудня Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО.

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