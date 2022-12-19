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Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине, - президент Ниинисте

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Президент Ниинисте заявил сегодня о подготовке следующего пакета военной помощи для Украины. Он озвучил это на рижской встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF). По его словам, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает. При этом глава Финляндии отметил, что сложно предположить, когда такой мир может наступить.

"Сегодня среди лидеров "Объединенных экспедиционных сил" мы обсудили нашу твердую поддержку Украине, а также пути улучшения безопасности в Северной Европе и регионе Балтийского моря", - прокомментировал Ниинисте в Twitter.

Издание напомнило, что в JEF входят следующие страны: Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.

На днях РБК-Украина сообщало, как агрессия России против Украины повлияла на Финляндию.

Напомним, в начале декабря Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО.

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Финляндия