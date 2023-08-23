Финляндия готовит 18-ый пакет помощи для Украины

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя оборонное оборудование и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что государство изначально решительно осудило незаконную агрессивную войну России против Украины. Он заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Так, общая помощь Финляндии в Украине составляет более 1,7 млрд евро. Государство предоставило Украине 17 пакетов помощи на оборонное оборудование общей стоимостью 1,2 млрд евро.

Орпо сообщил, что правительство готовит 18-й пакет помощи Украины, включающий в себя оборонное оборудование и боеприпасы. По его словам, о решении сообщат позже на этой неделе.

"Мы опубликовали некоторые данные относительно состава этого пакета. По моему мнению, это очень хороший пакет. Там очень нужные материалы. Тяжелое оружие и боеприпасы к нему", - сказал он.

Премьер отметил, что Финляндия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и НАТО: "Украинский народ борется за наши общие ценности и за свободу. Украине место на Западе - в Европейском Союзе и НАТО".

В Финляндии также готовится план реконструкции Украины в сотрудничестве государственного и частного секторов.

"Здесь мы используем наше ноу-хау, особенно в зеленом переходе, образовании, цифровизации и энергетическом секторе", - сказал премьер-министр.

Поддержка Украины от Финляндии

Финляндия поддерживает Украину с самого начала полномасштабной российской агрессии.

В начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

Кроме того, правительство Финляндии начало разрабатывать план по восстановлению Украины.

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